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 Минрегион утвердил обновленные требования к строительству метро

Новые государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию метрополитенов опубликованы и вступят в силу с 1 сентября.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам замминистра, новые нормы вводят обязательное обустройство необходимых средств доступности на станциях метро и в совмещенных подземных переходах для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения: пожилых людей, родителей с детьми на колясках, беременных женщин, временно маломобильных людей и др.

"Сегодня в Украине только несколько станций метро имеют хотя бы лифт на входе для того, чтобы человек с инвалидностью или мама с ребенком на коляске мог попасть внутрь. На этом безбарьерность метро заканчивается. В новых ГСН по проектированию метрополитенов мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других. Чтобы они также могли удобно и комфортно пользоваться этим видом транспорта", – отметил Парцхаладзе.

Так, согласно новым ГСН, поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой, а на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов необходимо предусматривать системы навигации, визуальной статической и оперативно-изменяемой информации, тактильные и визуальные элементы доступности, а также аудиоуказатели.

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При этом установлено, что ширина дверей на входах/выходах станций должна составлять не менее 0,9 м, а на новых станциях должны устанавливаться только грузопассажирские лифты. На реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.

Все средства доступности имеют обустраиваться с учетом требований, содержащихся в строительных нормах "инклюзивность зданий и сооружений".

Новые ГСН разработаны ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" на замену действующих сейчас ГСН 2010 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129927
 
 
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