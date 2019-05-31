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 Великобритания частично запустила 5G

Британский мобильный оператор EE объявил в четверг, 30 мая, о запуске первой в Великобритании коммерческой сети пятого поколения (5G), распространение которой должно обеспечить более высокую скорость и качество соединения.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Пока что 5G-сеть будет действовать только на части территории шести крупных городов, включая Лондон, Эдинбург и Манчестер, к концу года она должна быть запущена еще в десяти городах. В июне 5G также собирается запустить другой британский оператор — Vodafone.

Тем самым Великобритания стала одной из первых стран Европы, начавшей использование 5G-сетей, до сих пор они были запущены только в Швейцарии и нескольких маленьких странах, включая Монако и Сан-Марино. В то же время 5G-сети уже действуют в США и некоторых азиатских странах, например в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.

Запуск 5G-сетей в Великобритании проходит на фоне продолжающихся обсуждений того, можно ли использовать для этого телекоммуникационное оборудование китайских компаний, таких как Huawei. EE и Vodafone решили отказаться от использования 5G-оборудования Huawei, хотя другие телекоммуникационные устройства, произведенные китайской компанией, они используют.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129923
 
 
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