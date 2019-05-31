 "Приватбанк" откроет продажу гособлигаций для населения через мобильное приложение

Об этом сообщила заместитель председателя правления "Приватбанка" Галина Пахачук, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

По словам замглавы банка, возможность покупать облигации внутреннего госзайма на первичном рынке уже доступна для всех клиентов банка при наличии открытого счета ценных бумаг в приложении веб версии "Приват24". Также доступен сервис личного кабинета в ценных бумагах.

"Мы также приняли участие в отработке необходимых усовершенствований и изменений для упрощения обращения ценных бумаг во всех инстанциях, теперь как юридические так и физические лица могут купить ОВГЗ через "Приват24", – сказала Пахачук.

"Месяца через два также будет доступна возможность проводить сделки на вторичном рынке ОВГЗ в мобильном приложении", – добавила Пахачук.

По ее словам, сейчас есть немного сложностей из-за того, что счет в ценных бумагах "Приватбанка", через который проводятся операции на вторичном рынке, заблокирован из-за судебного разбирательства.

"Когда будет завершен судебный процесс, через приложение можно будет продать, купленные ОВГЗ кому угодно", – отметила Пахачук.

На сегодня клиентский портфель ОВГЗ клиентов "Приватбанка" составляет около 1,5 млрд грн.

Как сообщалось, в марте "Приватбанк" запустил услугу "Операции с ценными бумагами" в "Приват24 web" для клиентов банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.

В "Приват24 web" клиенты могут видеть в режиме онлайн остатки приобретенных ими госбумаг, просмотреть операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени, контролировать свой портфель в ценных бумагах, в том числе поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ, видеть текущие котировки банка на продажу ОВГЗ и основные параметры выпусков государственных ценных бумаг.