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Все про:Борисполь (452) поезд (637) Укрзализныця (2216)

 Экспресс из Киева в "Борисполь" перевез за полгода 360 тысяч пассажиров

За полгода экспрессы "Укрзализныци" перевезли более 360 тысяч пассажиров в Международный аэропорт "Борисполь" и обратно.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Если в начале проекта Kyiv Boryspil Express перевозил около 1 тыс. пассажиров в сутки, то сейчас - втрое больше, сообщает "Укрзализныця".

Также для нужд маршрута Kyiv Boryspil Express уже начато сооружение платформы на Выдубичах для дополнительной остановки экспресса.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, на этом маршруте в идеале необходимы поезда большей вместимости, оптимально до 500 пассажиров.

5 таких составов могли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в аэропорт и обратно, считает Кравцов.

Железнодорожное сообщение из Киева в аэропорт Борисполь было открыто 30 ноября 2018.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129919
 
 
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