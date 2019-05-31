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 НБУ с июня обяжет банки выдавать наличные бизнесу по подтверждающим документам

Нацбанк Украины с 3 июня изменяет правила для банков по выдаче наличных денег субъектам хозяйствования.

Об этом со ссылкой на Лига Закон сообщает БизнесЦензор.

3 июня вступает в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине". Этим постановлением инструкция дополняется новым пунктом 111-1.

С 3 июня банки должны принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные, а также обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть, сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а затем уже банки могут принимать соответствующие меры надзора.

Банки могут требовать подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты, в частности: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога; кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения; другие отчетные документы.

Усиление надзора связано с выявлением НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129915
 
 
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