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 Финансы, Аграрный рынок
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 Украина увеличила аграрный экспорт на 18,6%

И. о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева сообщила, что за 4 месяца 2019 года украинский аграрный экспорт составил $7,1 млрд.

Об этом Трофимцева сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Экспорт составил $7,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, экспорт увеличился на $1,1 млрд (или на 18,6%)", - сообщила Трофимцева.

Украина экспортировала сельхозпродукцию в страны Азии - 41,6% ($2,96 млрд), ЕС - 33,5% ($2,38 млрд), Африканские страны - 15,7% ($1,1 млрд), страны СНГ - 6,6% ($472,2 млн), США - 0,5% ($35,6 млн).

Украиной было экспортировано кукурузы на $2,37 млрд, масла - $1,47 млрд, пшеницы - $805,5 млн, макухи - $373 млн, сои - $344,6 млн, мяса и субпродуктов - $199,2 млн, жмыха - $108,7 млн, соевого масла – $87,2 млн, сигарет - $78,3 млн, семян рапса - $73,4 млн.

Импорт за 4 месяца 2019 года составил $ 2,01 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129912
 
 
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