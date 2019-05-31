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 Во Львове открыли завод по производству газового оборудования

19 газораспределительных компаний, которые работают под брендом Региональной газовой компании, запустили в работу крупнейший в Украине завод по производству современных шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП).

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"Новое производство RGC Production размещено во Львове и нацелено на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а в перспективе – выход на международные рынки", - говорится в сообщении РГК.

По данным РГК, в ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тыс ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации. Это оборудование необходимо для регулирования и поддержания стабильного давления природного газа в распределительных сетях, что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю.

"Качество и технические характеристики регуляторных пунктов от украинских поставщиков нас не устраивали. Стоимость же импортного оборудования очень высока. Поэтому появилась идея наладить производство надежных и современных ШГРП собственными силами", - сказал руководитель проекта RGC Production Александр Волович.

Весь комплекс работ по созданию нового автоматизированного завода во Львове – от идеи до первой продукции – занял всего 6 месяцев. Ядром нового завода стали роботизированные сварочные комплексы. На начальном этапе для сборки ШГРП используют до 50% импортных комплектующих.

РГК сообщает, что в дальнейшем запланирован рост локализации производства по мере наладки производства отечественных аналогов.

Выход завода RGC Production на проектную мощность – 900 единиц в год – запланирован на осень 2019 года. Вчера, 30 мая, первая партия ШГРП в количестве 8 шт сошла с конвейера.Во Львове открыли завод по производству газового оборудования 01
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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129908
 
 
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