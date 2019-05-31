 НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать по старой лицензии в новом оптовом рынке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Согласно закону "О рынке электрической энергии", лицензия на осуществление передачи в новом рынке может быть выдана оператору только после окончательного решения относительно его сертификации. Однако в настоящее время сертификация "НЭК "Укрэнерго" задерживается, в связи с чем компания не может получить новую лицензию своевременно, т.е. до 1 июля,.

Принятое комиссией постановление обеспечит для госкомпании возможность работать в условиях нового рынка до получения сертификации по старой лицензии.