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 Нацбанк аннулировал лицензию крупной сети валютных обменников (обновлено)

Национальный банк Украины аннулировал лицензию на обмен валют для ООО "Лев Капитал".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ООО "Лев Капитал" непрозрачной", – сообщает НБУ.

По данным на сайте НБУ, ООО "Лев капитал" располагает сетью из 240 пунктов обмене валют, часть из которых временно не действует. Всего в реестре Нацбанка на 31 мая содержится информация о 4679 пунктах обмена валют.

НБУ обращает внимание участников рынка валютно-обменных операций на необходимость добросовестного соблюдения требований законодательства при осуществлении деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129903
 
 
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