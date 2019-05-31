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 Зеленский подал заявки на регистрацию 5 новых товарных знаков

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию 5 новых товарных заков, связанных с его политической деятельностью.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации в базе данных Укрпатента, в марте текущего года Зеленский подал заявки на регистрации таких брендов, как "Зекоманда", Ze, Ze! и Ze2019. Также Зеленский намерен зарегистрировать ТМ "Команда Зеленського".

Знаки Зеленский планирует использовать, согласно обозначенной в заявках классификации, в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.

При этом все торговые марки проектов студии "Квартал 95" зарегистрированы на Зеленского. Новоизбранный президент владеет правами на два десятка товарных знаков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129877
 
 
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