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 США введут санкции против покупателей иранской нефти

Соединенные Штаты введут санкции против любой страны, которая продолжит покупать нефть в Иране после того, как 2 мая истечет срок действия временного разрешения на приобретение иранской нефти, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Санкции будут введены, "даже если страна не превысила ранее оговоренных ограничений по закупке", отмечается в заявлении Хука. "Наша неуклонная политика состоит в полном сведении к нулю закупок иранской нефти. Точка", – говорится далее в документе.

В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что несколько стран, которые в ноябре получили временное разрешение на покупку иранской нефти, могли продолжить эту практику после 2 мая, когда они превысили оговоренные ранее лимиты. Издание назвало в числе таких стран Китай и Индию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129876
 
 
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