 ДТЭК Ахметова сократил импорт угля на 24%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Предприятия ДТЭК за первый квартал увеличили добычу рядового угля на 1,3% (85,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6,48 млн тонн.

В частности, добыча углей марок "Г" и "ДГ" (Украина) по итогам января-марта-2019 увеличилась на 0,4% (22,8 тыс. тонн) – до 5,78 млн тонн. Добыча угля марки "А шахтоуправлением "Обуховская" (РФ) за этот период возросла на 9,9% (63 тыс. тонн) – до 694,6 тыс. тонн.

Выпуск концентрата увеличился на 1,4% (39 тыс. тонн) – до 2,84 млн тонн. В т.ч. выпуск на сторонних обогатительных фабриках в Украине сократился на 74,7% (170,9 тыс. тонн) – до 58 тыс. тонн, тогда как на ш/у "Обуховская" увеличился на 33,2% (117,9 тыс. тонн) - до 472,9 тыс. тонн.

Группа также сообщает, что с учетом трейдинговых операций за пределами Украины она увеличила экспорт угля на 36,2% (32,2 тыс. тонн) – до 121,2 тыс. тонн. Все экспортные операции осуществлялись из ресурса ш/у "Обуховская".

Объем поставок угля промышленным потребителям в Украине (помимо компаний группы) за первый квартал 2019 года составил 459 тыс. тонн, что на 38,3% (127 тыс. тонн) больше показателя аналогичного периода прошлого года

Отпуск электроэнергии ДТЭК по итогам января-марта-2019 снизился на 16,7% (1,69 млрд кВт-ч) – до 8,46 млрд кВт-ч. В т.ч. отпуск э/э возобновляемыми источниками ДТЭК возрос на 10,2% (на 21 млн кВт-ч) – до 227,2 млн кВт-ч.

Основное влияние на снижение отпуска связано с окончанием действия договора с "Киевэнерго" на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Показатели предприятия по генерации электроэнергии не консолидируются в отчетность с 31 июля 2018 года (в 1 квартале 2018 года отпущено 1,11 млрд кВт-ч).

Распределение электроэнергии по сетям за указанный период сократилось на 15,9% (1,9 млрд кВт-ч) – до 10,065 млрд кВт-ч, поставка на внутренний рынок – на 11,7% (1,4 млрд), до 10,56 млрд кВт-ч.

Экспорт ДТЭК украинской электроэнергии в январе-марте-2019 возрос на 7,5% (111,6 млн кВт-ч) – до 1,61 млрд кВт-ч, что составило 96,8% общего экспорта страной за этот период.

Добыча природного газа возросла на 2,6% (10,6 млн куб. м) – до 408,5 млн куб. м, газового конденсата – на 17,9% (2,3 тыс. тонн), до 15,1 тыс. тонн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.