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 В Австрии назначили временного премьера на фоне политического скандала

Президент Австрии Александер ван дер Беллен "в ближайшие несколько дней" назначит 69-летнюю Бригитте Бирляйн, занимающую пост председателя Конституционного суда, федеральным канцлером на переходный период.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Бирляйн предстоит исполнять обязанности главы правительства как минимум до парламентских выборов в сентябре 2019 года. Ван дер Беллен уже поручил ей сформировать новый кабинет. Бригитте Бирляйн стала первой женщиной в стране, занявшей должность канцлера.

"Я знаю и ценю председателя Бирляйн как осмотрительного, дальновидного и крайне компетентного человека", - подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас на нее возложена задача упорядочить государственные дела на фоне правительственного кризиса, вызванного публикациями в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung и повлекшего за собой вотум недоверия теперь уже экс-канцлеру Себастьяну Курцу.

По словам Бирляйн, бывший председатель административного суда Австрии Клеменс Яблонер может стать вице-канцлером и министром юстиции, а дипломат Александер Шалленберг - министром иностранных дел. Последний ранее работал высокопоставленным чиновником в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Правительственный кризис в Австрии был инициирован опубликованием 17 мая в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung видеозаписи, на которой бывший вице-канцлер Австрии, председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе общается с женщиной, называющей себя племянницей русского олигарха и предлагающей политику деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В итоге Штрахе ушел в отставку с постов вице-канцлера и главы партии, а все министры из АПС в правительстве страны были заменены представителями АНП.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129864
 
 
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