 Цены на нефть упали до $66 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Негативное влияние на настроения участников рынка оказало также сообщение о том, что Штаты введут импортные пошлины на мексиканские товары. Нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире, отмечают эксперты.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,88 (на 1,32%) - до $65,99 за баррель. В четверг их цена упала на $2,58 (на 3,71%), составив на закрытие $66,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,60 (на 1,06%) - до $55,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,22 (на 3,77%) и завершила день на отметке $56,59.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на минувшей неделе на 16 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.