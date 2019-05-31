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 США ввели пошлины на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - сообщил Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США. "Подробности из Белого дома последуют", - добавил Трамп.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129855
 
 
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