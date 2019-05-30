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Все про:КГГА (438) Киев (1947) Пинчук (101) строительство (1098) суд (1827)

 Фирма окружения Пинчука отсудила у властей Киева 27 миллионов из-за срыва плана застройки озера. ФОТО

ООО "Днепроэкология" через суд добилось взыскания 27,33 млн грн убытков солидарно с Департамента экономики и инвестиций КГГА и Киевсовета.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 4 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2003-2004 годах был проведен конкурс по привлечению инвестора для реализации инвестиционного проекта – застройки зоны отдыха в районе озера Выдубицкое на Набережно-Печерской дороге, 4-10. Планировалось строительство офисно-гостиничного комплекса, яхт-клуба, спортивно-оздоровительных сооружений, подземных автостоянок.

Победителем конкурса стал промышленно-финансовый консорциум "Приднепровье". В 2005 году новым инвестором в договора взамен консорциума стало ООО "Днепроэкология". При этом новый инвестор вернул "Приднепровью" 19,66 млн грн, уплаченных последним по инвестдоговору.

В 2007 году Киевсовет внес изменения в Генплан, изъяв территории вокруг Выдубицкого озера из зоны зеленых насаждений общего пользования и переведя их в категорию территории жилой и общественной застройки.

Фирма окружения Пинчука отсудила у властей Киева 27 миллионов из-за срыва плана застройки озера 01

В дальнейшем "Днепроэкология" в рамках исполнения условий договора потратила 7,67 млн грн. То есть, в общем вместе с компенсацией расходов "Приднепровье" фирма оценила свои расходы на реализацию проекта в 27,33 млн грн.

Однако фирма в итоге так и не смогла оформить участок в пользование. А в декабре 2014 года апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского райсуда Киева от 2010 года, которым было признано противоправным решение Киевсовета о внесении изменений в Генплан.

Уже в 2018 году "Днепроэкология" обратилась в суд с требованием расторгнуть инвестиционный договор и взыскать убытки.

Фирма сослалась на то, КГГА и Киевсовет не совершают никаких действий для содействия реализации инвестиционного договора или замены участка для его реализации на другой. В 2017 году фирма обращалась в КГГА с предложением расторгнуть договор и возместить расходы, но ответов не получила.

В итоге суд пришел к выводу об обоснованности требований фирмы о расторжении договора. Также он получил подтверждение расходов фирмы, связанных с выполнением инвестдоговора на сумму 27,33 млн грн.

На это решение КГГА и Киевсовет подали апелляционную жалобу.

Учредителями ООО "Днепроэкология" является ООО "Ридне довкилля" (99,99%) и кипрская компания "Даггендроф Менеджмент Лимитед" (0,01%). Основателем фирмы "Ридне довкилля" является эта же кипрская компания, конечным бенефициарным владельцем которой значится Яна Куц. Руководителем ООО "Днепроэкология" является Александр Науменко.

Фирмы "Днепроэкология" и "Ридне довкилля" указали телефон: 0444956782. Этот же номер использует ООО "Старлайт Продакшн", которой ранее владел ПФК "Приднепровье".

ПФК "Приднепровье" контролировался корпорацией "Интерпайп", основанной бизнесменом и зятем Леонида Кучмы Виктором Пинчуком.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129823
 
 
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