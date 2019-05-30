[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.56 29.37
 Корпоративные отношения
  365  0
Все про:Google (282) скорость (26) приложение (155)

 В Google Maps появились уведомления об ограничении скорости

Сервис Google Maps запустил возможность уведомлений об ограничении скорости и расположении стационарных и мобильных радаров контроля скорости в более чем 40 странах.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Эти функции заимствованы из принадлежащего Google приложения Waze, они появятся в Google Maps на iOS и Android. Знаки ограничения скорости расположены в нижнем углу приложения, а уведомления о радарах и камерах контроля правил дорожного движения демонстрируются в виде значков на виртуальных дорогах.

Новые функции доступны в Австралии, Бразилии, США, Канаде, Великобритании, Индии, Мексике, России, Японии, Андорре, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Латвии, Литве, Мальте, Марокко, Намибии, Нидерландах, Норвегии, Омане, Польше, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Южной Африке, Испании, Швеции, Тунисе и Зимбабве.

Google не приводит полного перечня стран, в которых доступны уведомления о камерах контроля скорости и ограничениях скорости.

Вместе с тем, пользователи из Франции, Швейцарии и Германии отмечают, что они не видят информации о местоположении радаров контроля скорости, вероятно потому, что такие функции незаконны в этих странах. Во Франции полиции разрешают проверять смартфон на наличие нелегальных приложений и могут взимать большие штрафы и даже конфисковать автомобиль в случае их обнаружения.

Хотя пользователи iOS и Android могут воспользоваться новыми функциями, пока что только владельцы Android-устройств могут сообщать о расположении фиксированных и мобильных радаров. Google заимствовала эти функции у Waze и использует официальные источники и отзывы водителей. Вместе с тем, у Waze более богатый набор функций оповещения, включая информацию об авариях и других опасностях.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129814
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВ Google Maps появились уведомления об ограничении скорости
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа вертолет ВР Гройсман Зеленский Киев конкурс Крым Россия
 
 
 
 
 
 вверх