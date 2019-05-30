 В Google Maps появились уведомления об ограничении скорости

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Эти функции заимствованы из принадлежащего Google приложения Waze, они появятся в Google Maps на iOS и Android. Знаки ограничения скорости расположены в нижнем углу приложения, а уведомления о радарах и камерах контроля правил дорожного движения демонстрируются в виде значков на виртуальных дорогах.

Новые функции доступны в Австралии, Бразилии, США, Канаде, Великобритании, Индии, Мексике, России, Японии, Андорре, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Латвии, Литве, Мальте, Марокко, Намибии, Нидерландах, Норвегии, Омане, Польше, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Южной Африке, Испании, Швеции, Тунисе и Зимбабве.

Google не приводит полного перечня стран, в которых доступны уведомления о камерах контроля скорости и ограничениях скорости.

Вместе с тем, пользователи из Франции, Швейцарии и Германии отмечают, что они не видят информации о местоположении радаров контроля скорости, вероятно потому, что такие функции незаконны в этих странах. Во Франции полиции разрешают проверять смартфон на наличие нелегальных приложений и могут взимать большие штрафы и даже конфисковать автомобиль в случае их обнаружения.

Хотя пользователи iOS и Android могут воспользоваться новыми функциями, пока что только владельцы Android-устройств могут сообщать о расположении фиксированных и мобильных радаров. Google заимствовала эти функции у Waze и использует официальные источники и отзывы водителей. Вместе с тем, у Waze более богатый набор функций оповещения, включая информацию об авариях и других опасностях.

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