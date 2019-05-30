 В киевском метро начали отключать автоматы по продаже жетонов

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

"До #безжетонов осталось 155 дней, и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых. Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства", - сказано в сообщении Метрополитена.

Также в сообщении напомнили, при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок можно вернуть карточку в кассу и получить залоговую стоимость.

Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или купить карточку на 1 поездку.

Также в столице внедряется система единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях. Купить новый способ оплаты можно на центральных станциях подземки.

Киевский метрополитен начал отказываться от жетонов еще в октябре 2016 года, изначально пообещав вывести их полностью из обращения до конца 2017 года. Администрация приняла несколько соответствующих инициатив, чтобы ускорить переход, но по состоянию на июнь 2018 года жетонами пользовались чуть меньше одной трети пассажиров в киевском метро. В итоге в начале апреля окончательной датой завершения жетонов назначили 31 октября 2019 года.

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