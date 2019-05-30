 ГБР начало расследование против чиновников Нацбанка

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 16 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам суда, ГБУ установило, что должностные лица НБУ, злоупотребляя властью с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 годов проводят формальные проверки происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения предоставленным документам.

В ГБР также подозревают, что должностные лица Департамента финансового мониторинга НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений получают неправомерную выгоду от руководителей и владельцев банков "за не отражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях".

Согласно другому судебному постановлению от 16 мая по этому же уголовному производству, следователи ГБР установили, что должностные лица указанного Департамента НБУ "за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справки о инспекционные проверки банков".

Также указывается, что Счетная палата в 2018 году проверила состояние выполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

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Кроме того, со ссылкой на информацию следователей в судебных материалах констатируется, что "с февраля 2019 года по настоящее время должностными лицами НБУ совершаются действия, которые направлены на реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости, с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам , что повлечет нанесение ущерба государственному бюджету".

16 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и предоставил ему доступ к документам НБУ (с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий).

Речь идет в том числе об отчетах о проведении инспекционных проверок "Сбербанка", "Индустриалбанка", "Правэкс-Банка", "Пиреус Банка", банка "Форвард", "Кредит Европа Банка", "Укрстройинвестбанка", "Банка ¾", "Портал Банка" за период с 1 января по 14 мая 2019 года.

Также ГБУ вытребовало данные о внеплановых проверках банков за этот же период, а также акты о выездных проверках банковских учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга за 2018 год.

Также предоставлено решение на изъятие копии решения правления НБУ от 7 февраля 2019 года №118-рш "О продаже права требования по кредитным договорам Национального банка Украины, заключенных с работниками, уволенными работниками Национального банка Украины и договорами, которые обеспечивают выполнение обязательств по этим кредитным договорам" и послуживших основанием для такого решения материалов.

Также суд предоставил следователю ГБР доступ к документам Счетной палаты (с возможностью изъятия копий), а именно отчета о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет за 2017 год и документов, на основании которых составлен соответствующий отчет (утверждено решением №30-2 от 29 ноября 2018 года).

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