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Все про:Китай (995) приватизация (631) Укрпочта (322) Смелянский (50)

 Китайские компании готовы участвовать в приватизации "Укрпошты", – Смелянский

Китайские компании заинтересованы участвовать в возможной приватизации АО "Укрпошта".

Как передает БизнесЦензор, об этом генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам участия в Global Smart Logistic Summit (GSLS) организованного CAINIAO, ключевой компанией в структуре группы Alibaba.

"У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока еще готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации "Укрпошты", используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию. Alibaba любит работать через партнеров и делить риски с ними. Но они хотят определенности, понятной стратегии и понятных правил на таможне", – сообщил Смелянский.

По словам главы компании, приватизация может позволить "Укрпоште" остаться конкурентоспособной и привлечь средства и технологии для своего развития.

"Нужно не отстаивать мнимое "народное достояние и стратегические активы", а поняв, что инвестировать в будущее столько, сколько Китай, мы себе видимо позволить не можем, постараться найти другой способ остаться релевантными и конкурентоспособными в мировой экономике – с привлечением партнёров у которых есть или деньги тли технологии или и то и другое", – добавил глава "Укрпошты".

Как сообщалось, в августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129798
 
 
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