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 Минрегион завершит разработку е-кабинета застройщика в ближайшее время, – Парцхаладзе

Создание электронного кабинета застройщика и осуществление всех разрешительных процедур в строительстве в электронном формате существенно упростит деятельность в строительстве и улучшит качество контроля работ. Это в свою очередь сможет положительно повлиять на повышение позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство" в будущем.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Для внедрения эффективного и прозрачного контроля в строительстве разработана концепция полного реформирования деятельности ГАСИ и план реализации этой концепции. Один из важных шагов в ее рамках – внедрение эффективного е-кабинета застройщика, где быстро и удобно можно будет получать разрешительные документы в строительстве, как это происходит во всем цивилизованном мире. Для этого Минрегион разрабатывает порядок функционирования е-кабинета. В ближайшее время он будет подан на согласование других заинтересованных центральных органов исполнительной власти", – рассказал Парцхаладзе

По его словам, внедрение таких изменений не только минимизирует коррупцию и любые влияния чиновников на принятие решений, но и в целом существенно упростит процедуру и повысит качество контроля работ. А это может положительно повлиять на позиции Украины в рейтинге Doing Business по строительным показателем.

По поручению вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, приказом Минрегиона №8 от 31 января 2019 года создана рабочая группа по реформированию системы архитектурно-строительного контроля. В нее вошли представители Минрегиона, Госархстройинспекции, Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины, Офиса эффективного регулирования, IDLO, TAPAS, правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" и Конфедерации строителей Украины.

Совместно членами рабочей группы наработан ряд проблемных задач, вошедших в концепцию. Отдельно:

  • отсутствие единой е-системы в строительстве;
  • выдача разрешений с нарушениями;
  • отсутствие систематизации информации в строительстве;
  • непубличность госархстройконтроля и надзора;
  • низкий уровень информированности граждан о предоставлении услуг ГАСИ;
  • незначительная ответственность должностных лиц органов ГАСИ.

Кроме введения эффективного е-кабинета застройщика для решения этих вопросов концепция предусматривает:

  • разработку действенного механизма привлечения к ответственности должностных лиц органов Госархстройконтроля за нарушения в сфере градостроительной деятельности;
  • внедрение действенного механизма контроля за деятельностью экспертных организаций;
  • разработку и внедрение информационной кампании ГАСИ по повышению уровня осведомленности граждан о предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности;
  • внесение ряда изменений в другие законы и подзаконные акты.

Сейчас Украина - одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. По показателю "Получение разрешений на строительство" за 2 года Украина улучшила позицию с 140 на 30 место. В общем рейтинге наша страна занимает 71 строчку.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129797
 
 
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