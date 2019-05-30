 Биржевые цены на автогаз выросли до максимума за последние полгода

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство, такая стоимость ресурса является рекордной за последние семь месяцев – цена на бирже 7 ноября 2018 года составляла 23,49 тыс. грн/т.

По словам коммерческого директора АО "Укграздобыча" Сергея Федоренко, причиной роста цен является вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (что не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта)", – отметил Федренко, добавив, что в ближайшее время возможен рост стоимости сжиженного газа в рознице.

Читайте также: АМКУ предупредил о риске скачка цен на дизтопливо и автогаз из-за действий России

Как сообщалось, на минувшей неделе казахская компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины из-за опасений проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

Напомним, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram