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 США ограничат закупку услуг России для запуска космических спутников

Минобороны США подготовило поправки в правила закупок в оборонных целях, включив Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников, в случае если возникает риск в области кибербезопасности.

Согласно опубликованному на сайте Федерального регистра США тексту документа, запрет начнет действовать с 2023 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Таким образом, нововведения не затрагивают космические запуски, которые произойдут до 31 декабря 2022 года.

В Пентагоне подчеркивают, что нововведение относится к коммерческим запускам и затронет "менее 86 небольших организаций".

Такое ограничение уже действует в отношении Китая, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии.

Новый текст правил закупок, учитывающий это изменение, вступит в силу с 31 мая.

Изменения в правилах закупок затронут и Китай. Как говорится в объяснениях Пентагона, будет запрещена "закупка товаров у военной компании из коммунистического Китая".

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Как сообщалось, с 2023 года США также планируют отказаться и от закупок российских коммерческих двигателей РД-180.

Тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что Россия зависима от поставок двигателей в США и хочет продолжать их.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129791
 
 
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