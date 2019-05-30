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 Нацбанк определил победителей конкурса на лучшую монету года. ФОТО

В ежегодном конкурсе "Лучшая монета года Украины" за 2018 год победа в номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" присуждена памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Авторами эскизов всех монет-победительниц стали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Скульпторы монет: "Эра мира" и "Эра перемен" – Анатолий Демьяненко, "Эра технологий" и "Человек, время, пространство" – Владимир Демьяненко.

Программное моделирование обеспечил Виталий Андриянов.

Нацбанк определил победителей конкурса на лучшую монету года 01

Напомним, что конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа.

Первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 1 апреля этого года. Участие в нем приняли более четырех тысяч человек.

На втором этапе конкурса тайным электронным голосованием члены специально созданной комиссии определили лучшую монету 2018 года.

В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители Национального банка совместно с руководством Национального художественного музея Украины, Национального музея украинского народного декоративного искусства, Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, Национальной академии наук Украины и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129787
 
 
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нестандартно, не круглі, але прикольно.
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БизнесЦензорНовостиФинансыНацбанк определил победителей конкурса на лучшую монету года. ФОТО
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