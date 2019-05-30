 Темпы роста иностранных инвестиций в первом квартале упали в 25 раз, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

В то же время прямые инвестиции из Украины на 1 апреля выросли до $6,3 млрд с $6,29 млрд на начало года. Из них $5,94 млрд или 94% приходится на Кипр.

По подсчетам Госстата, за первый квартал 2019 года в экономику Украины поступило $587,6 млн прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольший объем прямых инвестиций за указанный период Украина получила из Российской Федерации ($137,9 млн), Кипра ($106,4 млн) и Швейцарии ($54,6 млн).

Больше половины инвестиций в первом квартале поступило в отрасль финансовой и страховой деятельности — $326,3 млн (55,5%), в промышленность было направлено $122,3 млн (20,8%), в сферу торговли и ремонта автотранспортных средств — $47,3 млн (8,1%).

В то же время, по данным Госстата, в первом квартале отток иностранных инвестиций (акционерного капитала) составил $496,5 млн, кроме того инвестиции были уменьшены на $45,6 млн из-за переоценки.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2018 года объем иностранных инвестиций вырос до $32,75 млрд с $31,6 млрд на начало года (прирост на $1,15 млрд).

Как сообщалось, по предварительным данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала на конец 2018 года составил $32,29 млрд, что на $0,69 млрд, или на 2,2%, превышало показатель на начало года.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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