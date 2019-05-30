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 Кабмин сократил расходы на субсидии на 8 миллиардов (обновлено)

Кабинет министров сократил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии в связи со значительным сокращением количества их получателей.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, количество получателей субсидии сократилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн субсидиантов в отопительном периоде 2018-2019 годов.

В целом в госбюджете на 2019 год на эту статью расходов предусмотрено 35,095 млрд грн.

Помимо этого, в пояснительной записке Министерство социальной политики указало на необходимость перераспределить 5,54 млрд грн на программу монетизации субсидий "в связи с внедрением полного перехода к предоставлению льгот и субсидий в денежной форме".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129777
 
 
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