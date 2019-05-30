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 СБУ подтвердила обращение об угрозе безопасности из-за введения нового рынка электроэнергии

Служба безопасности Украины предупреждает о рисках дестабилизации объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии, предусмотренному законом Украины "О рынке электроэнергии".

Об этом говорится в письме и.о. председателя СБУ Ивана Баканова, с которым он обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в Facebook.

Как сообщалось, по данным СМИ, 29 мая Баканов проинформировал премьер-министра Гройсмана об угрозе государственной безопасности в результате фактической неготовности энергетической отрасли Украины к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии, предусмотренному законом Украины "О рынке электроэнергии".

Согласно докумнету, информация, которой располагает СБУ, свидетельствует о неготовности отрасли к запуску энергорынка с 1 июля, поэтому своевременный старт реформы может привести к возникновению в отрасли кризисных процессов, нарушению стабильного и надежного функционирования объединенной энергосистемы, а также причинения значительного ущерба интересам потребителей и государства, отмечается в документе.

В письме, в частности, приводится перечень неурегулированных вопросов, среди которых – неурегулированность источника компенсации цен на э/э для населения, неготовность электронной платформы по организации аукционов по заключению двусторонних договоров между государственными энергогенерирующими компаниями и участниками рынка, неурегулированность механизма установления граничных цен на рынке двусторонних контрактов и балансирующем рынке, неготовность информационных платформ.

Также отмечается отсутствие порядка погашения задолженности, накопленной в оптовом рынке э/э, отсутствие механизма гарантирования платежеспособности, в частности предприятия угольной промышленности и жилкоммунхоза, проблемы с организацией работы Оператора рынка и Гарантированного покупателя.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками

Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Их работу обязан обеспечить Оператор рынка, являющийся в настоящее время филиалом "Энергорынка". В мае НКРЭКУ разрешила структуре выполнять свои функции до преобразования в АО (этого требует закон "О рынке э/э").

Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке, работу которого обязана обеспечить НЭК "Укрэнерго".

Э/э производителей из альтернативных источников будет выкупать Гарантированный покупатель, также являющийся на сегодня филиалом "Энергорынка", который должен быть преобразован в АО. В настоящее время не определен источник компенсации разницы между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э. НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями. Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании во вторник не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129775
 
 
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СБУ права-100%. Какой дебил придумал эту схему,окончательно разрушающую рабочую модель?. Ведь суть этого " энергорынка-базара"-внедрение кучи частных паразитических структур между производителем электроэнергии и потребителями. И все. Эти паразиты сами ничего не производят, а лишь паразитируют на готовом. Именно из-за них (ООО,АО) и пр .фирмы-"Рога и копыта" сказочно обогащаются за счет бюджета и потребителей. Подумайте как по одним и тем же физическим проводам можно доставлять разное электричество? Это же бред чистейшей воды и диверсия в нашем энергосекторе. Они придумали "электронные счетчики"-которые вовсе не являются приборами учета, скорее это "наперстки" в ловких руках мошенников,нагло обворовывающих потребителей. Давая задания программистам и используя систему паролей наших личильников (которые сами они и установили),через оптические порты в них,спокойно устанавливаются калибровочные коэфициенты и программа с удаленного компьютера считает заданные программистами киловатты,которые якобы мы потребили.Ну не молодцы?. Это лохотрон века и широкое поле для деятельности соответствующих структур,призванных защищать интересы державы.
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