 Минэкономразвития аккредитовало две первые организации по управлению авторскими правами

Комиссия по аккредитации по результатам конкурса отобрала первые две такие организации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, общественный союз "Украинская лига авторских и смежных прав" получила эксклюзивное право собирать вознаграждение (роялти) за звучание звукозаписей песен в учреждениях индустрии гостеприимства – гостиницах, кафе, ресторанах и других заведениях HoReCa – Hotel, Restaurant, Cafe/Catering ("отели, рестораны-кафе").

Также общественный союз "Украинский музыкальный альянс" получила право на сбор вознаграждения за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, осуществляющими публичное вещание.

Собранные этими организациями коллективного управления средства в дальнейшем будут распределяться между исполнителями.

Соответствующие решения Комиссии по аккредитации утверждены приказами Минэкономразвития.

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Как сообщалось, Минэкономразвития смогло успешно провести два из четырех конкурсов по выбору организаций в сфере расширенного коллективного управления.

Конкурсы в сферах кабельной ретрансляции и правонаследования не состоялись и будут объявлены снова.

Напомним, в июле 2018 года президент Петр Порошенкоподписал закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав" (в парламенте проходил под №7466), устанавливающий правила работы организаций коллективного управления авторскими правами (ОКУ).

Документ устанавливает порядок и требования для аккредитации и регистрации ОКУ, особенности наполнения Реестра таких организаций, а также регулирует вопросы сбора, распределения и выплаты ими вознаграждения держателям авторских прав.

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