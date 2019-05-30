 "Нибулон" планирует за 5 лет построить портовый терминал в Египте

Об этом 30 мая в Одессе на Ukrainian Ports Forum 2019 рассказал заместитель генерального директора компании Владимир Клименко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы инвестируем в экономику Египта. Ведется большая подготовительная работа на всех уровнях. В следующем году будем заниматься реализацией этой инвестиционной программы. Наша задача - в ближайшие 5 лет построить портовый терминал в Египте на реке Нил аналогично, как мы это делаем в Украине. Кроме того, к нам обратились еще два государства (именно государства, а не частный бизнес) по вопросу строительства таких же проектов", - проинформировал Клименко.

Еще в 2013 году министр сельского хозяйства Египта заявил, что украинская компания будет приглашена для возрождения грузового судоходства на Ниле. Египетскую сторону тогда заинтересовали возможности по строительству элеваторов и флота для перевозки зерновых по Нилу.

Летом 2018 года министр снабжения Египта анонсировал, что украинская компания намерена инвестировать $2 млрд в строительство зерновых терминалов в дельте Нила в Египте, а также барж для эксплуатации в этом регионе. Сообщалось, что зернохранилища планируют возвести в портах Думьят и Александрия. Также говорилось о строительстве 20 несамоходных судов для транспортировки зерновых грузоподъемностью 2 тыс. тонн каждое.

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