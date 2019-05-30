 В Киеве создали карту ремонта тепловых сетей

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Карта размещена на официальном сайте коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" – https://kte.kmda.gov.ua/gmap/.

Пантелеев отметил, что в течение последнего отопительного сезона аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" ликвидировали ежесуточно 30-40 повреждений сетей. За период текущего отопительного сезона предприятие устранило свыше 6 тыс. повреждений тепловых сетей.

"Именно поэтому мы на этот период запланировали выполнить масштабную программу модернизации тепловых сетей и оборудования. Выделено более 500 млн грн на эти работы. "Киевтеплоэнерго" уже приступило к выполнению работ. Общая протяженность замены – более 130 км", – сказал Пантелеев.

Он отметил, что город отходит от практики "латания дыр" и предпочитает комплексную модернизацию. Применяют современные технологии, которые позволят уменьшить теплопотери, продлить срок эксплуатации сетей и повысить надежность теплоснабжения города. Гарантийный срок труб достигает 25 лет, полимерных – до 50.

"На карте ремонтов сетей киевляне будут видеть адреса, виды работ, протяженность замены сетей, а также количество аварий, произошедших на этих участках за последние три года. На некоторых адресах количество аварий достигает нескольких десятков, и из-за этого у людей были перебои с услугами. Мы убеждены, что замена на этих территориях снизит аварийность и вынужденные перерывы в теплоснабжении", – сказал заместитель председателя КГГА.

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