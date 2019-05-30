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 Долг жителей Сумской области за газ превысил 649 миллионов

В мае долг бытовых клиентов ООО "Сумыгаз Сбыт" превысил 649 млн грн, в связи с чем для ряда домовладений была прекращена подача газа. Кроме того, в связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и лишиться субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба газопоставляющей компании, передает БизнесЦензор.

Так, на Сумщине долги свыше 5 тыс. грн за газ имеют 7 559 домовладений, более 10 тыс. грн – 1610 клиентов. Рекордный долг за газ в области – 154 тыс. грн.

Как отмечают в компании, в подавляющем большинстве случаев причинами долгов в отопительный период стало стремительное уменьшение числа получателей государственной помощи – субсидий, а также снижение социальных нормативов.

При этом законодательство предусматривает, что если потребитель систематически не платит и накапливает долги, компания, предоставляющая услуги, должна прекратить поставки газа и инициировать отключение газоснабжения.

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Кроме того, в связи с изменением норм законодательства с 1 мая за просрочку выплат по счетам, должники обязаны будут платить пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки.

Специалисты "Сумыгаз Сбыт" призывают потребителей немедленно ликвидировать долги и не допускать их накопления.

В компании напомнили, чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый потребитель может постоянно проверять и контролировать состояние счета. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129751
 
 
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