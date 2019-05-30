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 Военные заказали ремонт противолодочного вертолета для ВМС за 24 миллиона

Воинская часть А1688 (10-я отдельная морская авиационная бригада ВМС Украины, Николаев) 5 апреля заключила соглашение с ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" на предоставление ремонтных услуги за 24,16 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 20 ноября выполнят капитальный ремонт военного противолодочного вертолета Ми-14ПЛ №78461 без обеспечения посадки на воду и агрегатов.

В частности его оборудуют сигнализатором обледенения, метеолокатором, радионавигационной системой, курсовертикалью, антенной, усилителем внутренней связи, абонентским аппаратом, навигационным индикатором и тому подобное. Цена включает топливо на испытания и на обратный перелет. Вертолету установят межремонтный ресурс 1 тыс. часов в течение восьми лет.

Как отмечает издание, в июле 2017 года в/ч 1688 заказывала "Авиакону" исследовательский ремонт другого вертолета Ми-14ПЛ №78495 с таким же межремонтным ресурсом за 26,2 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129747
 
 
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