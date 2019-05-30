 Крупнейший украинский производитель соков начал строительство завода в Польше за 45 миллионов евро

Об этом сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники – 10 тыс. тонн, вишни – 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины – 7 тыс. тонн в год. Старт производства запланирован июль 2020 года", – сказал бизнесмен.

По словам Барщовского, инвестиции в завод оцениваются в 45 млн евро.

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Напомним, T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с замкнутым циклом производства (выращивания сырья-переработка-транспортировка). Группа компаний была создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского.

В состав T.B.Fruit входят 3,5 тыс. га собственных садовых угодий, 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.

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