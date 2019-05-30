 Аэропорт "Борисполь" временно снизил цену на парковку до 1 гривни в час

Об этом сообщили avianews.com на предприятии, передает БизнесЦензор.

Такой тариф применяется на новом многоуровневом паркинге, который открыли 23 мая. Изначально в аэропорту планировали, что с 24 мая начнет действовать тариф 30 грн в час или 300 грн в сутки.

"В настоящее время системы парковки проводят последние этапы тестирования. Аэропорт не хочет возлагать финансовую нагрузку на пассажира, пока сервис не будет работать как часы. Это временное решение", - прокомментировали ситуацию в "Борисполе".

В аэропорту отмечают, что утвержденный тариф может быть введен в любое время. В связи с этим пассажирам, которые решат оставить свой автомобиль на новой парковке на длительное время, следует быть готовым к тому, что оплатить стоянку придется по утвержденным тарифам.

Первая очередь многоуровневого паркинга возведена на средства аэропорта "Борисполь". Она может разместить одновременно 1019 автомобилей. Утвержденный почасовой тариф 30 грн в час будет действовать на всех четырех этажах здания, тариф 300 грн в сутки будет распространяться только на автомобили, которые оставили на первом и втором этажах паркинга.

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