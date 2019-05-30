 Гройсман предупредил о неконтролируемом росте цен в случае объявления дефолта

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
"За последнюю неделю прозвучал ряд различных заявлений, в том числе начали говорить о дефолте. Что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, это непонятный курс национальной валюты. Хочу сказать: это не мой сценарий, это не сценарий украинцев", – сказал Гройсман.
Он отметил, что дефолт будет иметь следствием экономические и социальные потери.
"А наша с вами задача не допустить каких-либо кризисов в государстве, а делать все для того, чтобы государство развивалось", – добавил премьер.
Читайте также: Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины
Позднее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы.
"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил чиновник.
Дайош дыфолт назло Проклятому Порошенко!
Ура!
А вообще без разницы, каким путем остановить этот евробеспредел, главное остановить.
Как вариант нужно отстранить от власти таких как Гройсман и поставить адекватных управленцев, например Тимошенко.