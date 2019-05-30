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Все про:дефолт (27) инфляция (243) Гройсман (1626)

 Гройсман предупредил о неконтролируемом росте цен в случае объявления дефолта

Объявление дефолта остановит экономический рост Украины и вызовет неконтролируемую инфляцию.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"За последнюю неделю прозвучал ряд различных заявлений, в том числе начали говорить о дефолте. Что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, это непонятный курс национальной валюты. Хочу сказать: это не мой сценарий, это не сценарий украинцев", –  сказал Гройсман. 

Он отметил, что дефолт будет иметь следствием экономические и социальные потери.

"А наша с вами задача не допустить каких-либо кризисов в государстве, а делать все для того, чтобы государство развивалось", – добавил премьер.

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Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины

Позднее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы.

"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил чиновник. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129741
 
 
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сначала думаю надо набрать лярдов 300-500 как все нормальные люди
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Да плевать!
Дайош дыфолт назло Проклятому Порошенко!
Ура!
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Є сенс ,щоб зігрітись , підпалити хату холодної зими
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Государственное регулирование может решить проблему роста цен.
А вообще без разницы, каким путем остановить этот евробеспредел, главное остановить.
Как вариант нужно отстранить от власти таких как Гройсман и поставить адекватных управленцев, например Тимошенко.
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Вот непонятно-в правительстве вроде сидят люди с умными лицами. Ну так проанализируйте кто все 28 лет вставляет палки в колеса экономике.Почему из года в год мы упорно наступаем на одни и те же грабли, а иногда танцуем на них гопака?. Почему все 100% реформ-уничтожают экономику и здравый смысл и скорее похожи на диверсию.Кто за этим стоит.Как богатейшую державу в 1990г не в меру расплодившиеся чиновники и их паразитические прослойки - ООО,АО и пр глисты обескровили и довели до дефолта. Почему ВВП при "комуняках" в 1990г был 293.2 млрд.долл и МВФ нервно курило в сторонке, т.к внешний долг Украинской ССР равнялся 0 млрд.долл.,а "демократы" прикрываясь 28 лет "советами " МВФ угробили экономику (ВВП в 2018г-126.7 млрд.долл)зато внешний долг вырос до 114.7 млрд.долл. Конечно МВФ молодцы-они работают на себя.Так проясните-цель Украины кормить МВФ,целенаправленно разрушая экономику дебильными "реформами"-противоречащими Конституции Украины и здравому смыслу , а потому являющимися преступными,или выполнение функции социального цивилизованного государства? И еще-почему при совокупном долге (госуд.и коммерческом) 114 млрд.долл. надо срочно объявлять "дефолт" и при этом "дарить" тому же МВФ 150 млрд.долл (стоимость шахт с ЯО) которые отдали "бесплатно" ??? Проведите взаимозачет, т.к условия договора не выполнены и потребуйте списать долг (150-114) и еще 36 млрд.долл.разницы в нашу пользу.Это же понятно-что мешает это сделать через те же международные суды?.
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