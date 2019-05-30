 Кабмин объявил конкурс на главу Государственной зерновой корпорации

Как передает БизнесЦензор, соответствующее объявление обнародовано на официальном правительственном портале.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 мая до 14 июня.

Претенденты обязаны иметь не менее пяти лет опыта управления крупными компаниями, иметь безупречную деловую репутацию,.

В описании вакансии отмечается, что преимуществом при отборе кандидата будет: наличие опыта работы в аграрной отрасли, в международных компаниях и на международных рынках, с иностранными финансовыми учреждениями по обслуживанию внешних заимствований и/или реструктуризации международных финансовых обязательств, а также опыт управления трансформационными процессами и сложными проектами и наличие степени МВА.

Среди основных задач нового главы компании указано выполнение условий Генерального договора и расширение сотрудничества с Генеральным партнером КНР, занятие лидирующих позиций (ТОП-5) на рынке экспортеров зерновых и продуктов переработки, а также производителей муки.

Как сообщалось, Кабинет министров в январе 2018 года согласовал назначение на должность исполняющей обязанности председателя правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Ирины Марченко.

Марченко в 2013-2016 годах занимала должность гендиректора агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка, до этого занимала должность финансового директора в компании.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах составляют около 2,5 млн тонн в год.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн).

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