 Украинские верфи в 2018 году увеличили производство на 32%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Судостроение и судоремонт, передает БизнесЦензор.

По данным ассоциации "Укрсудпром", лидерами отрасли являются ССЗ "Нибулон", ЧАО "Кузня на Рыбальском" и Smart Maritime Group.

Объем услуг по судоремонту в прошлом году составил 501 млн грн (+47% к 2017 году), но реализация судостроительной продукции уменьшилась на 15% при росте производства - то есть фактическая реализация будет уже в текущем году.

По данным "Укрсудпрома", всего за 2017-2018 гг. построено для внутреннего рынка 25 судов, на экспорт - три. Судоремонт за этот же период составил 263 и 108 плавсредств соответственно.

В 2018 году Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности)". Документ продлевает с одного до двух лет срок переработки товаров, ввозимых предприятиями судостроительной промышленности на основании внешнеэкономических договоров.

По оценочным данным GMK Center, судостроительные и судоремонтные потребности крупных предприятий не превышают 20-30 тыс. тонн проката в год. В 2018 году объем металлопроката, проданного "Метинвестом" судостроительным и судоремонтным предприятиям, превысил 470 тыс. тонн. Из них более 20 тыс. тонн реализовано в Украине.

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