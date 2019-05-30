 Евросоюз обещает поддержать инфраструктурные проекты в Азовском регионе

Об этом заявил представитель Делегации ЕС в Украине Штефан Шленинг на Ukrainian Ports Forum 2019, который проходит в Одессе 30 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Как известно, существует 39 инфраструктурных проектов, включенных Еврокомиссией в индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T. Из этих 39 проектов - четыре специфические для морской отрасли. Конкретно касаются морской отрасли. А дополнительно, если говорить об эскалации вокруг Азовского моря, то, конечно, порты "Мариуполь" и "Бердянск" находятся в центре нашего внимания", - сказал Шленинг.

"С господином Мингарелли у нас была миссия в Азовский регион, чтобы конкретно посмотреть на потребности этого региона, проанализировать их. Мы хотим запустить также конкретный проект по изучению потребностей порта "Бердянск", - добавил Шленинг, напомнив, что общий объем потенциальных инвестиций на интеграцию Украины в трансъевропейскую транспортную сеть составляет 4,5 млрд евро.

Подобную информацию ранее подтверждал и Йоханнес Баур, руководитель отдела программ помощи "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Представительства ЕС в Украине.

"Одним из следующих приоритетов будет инфраструктура на Азовском море, в связи с тем, что случилось в декабре, с ограничениями со стороны России в азовских портах. Вместе с украинской стороной мы пытаемся понять, как улучшить инфраструктурные связи в Азовском море. Вторым приоритетом станут соединения с ЕС", - рассказал Баур.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram