 Собственник сети магазинов Eva увеличил чистую прибыль на 40%

Об этом свидетельствует годовой отчет компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, чистый доход ритейлера в 2018 году возрос в 1,5 раза – до 10 млрд грн, при этом нераспределенная прибыль также увеличилась в 1,5 раза – до 1,06 млрд грн.

Текущие обязательства "Руш" возросли на 71% – до 2,51 млрд грн, долгосрочные – на 84%, до 336,8 млн грн.

Активы "Руш" в 2018 году возросли в 1,68 раза – до 4,23 млрд грн.

Согласно сообщению компании, в декабре 2018 года "Руш" приобрела за 77 млн грн ООО "Латтеро", управляющей складами во Львове, и планирует в 2019 году открыть третий логистический центр после двух в Днепре и Броварах.

По состоянию на 22 апреля 2019 года, сеть Eva насчитывает 823 магазина.

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ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 37 собственные торговые марки, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на июль-2018, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык. Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн.

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