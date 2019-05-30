[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.56 29.37
 Ритейл
  198  0
Все про:прибыль (868) ритейл (54)

 Собственник сети магазинов Eva увеличил чистую прибыль на 40%

ООО "Руш", собственник сети магазинов Eva в Украине, по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом – до 344,4 млн грн.

Об этом свидетельствует годовой отчет компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, чистый доход ритейлера в 2018 году возрос в 1,5 раза – до 10 млрд грн, при этом нераспределенная прибыль также увеличилась в 1,5 раза – до 1,06 млрд грн.

Текущие обязательства "Руш" возросли на 71% – до 2,51 млрд грн, долгосрочные – на 84%, до 336,8 млн грн.

Активы "Руш" в 2018 году возросли в 1,68 раза – до 4,23 млрд грн.

Согласно сообщению компании, в декабре 2018 года "Руш" приобрела за 77 млн грн ООО "Латтеро", управляющей складами во Львове, и планирует в 2019 году открыть третий логистический центр после двух в Днепре и Броварах.

По состоянию на 22 апреля 2019 года, сеть Eva насчитывает 823 магазина.

Читайте также: Metro начнет развивать в Украине формат небольших магазинов

ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 37 собственные торговые марки, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на июль-2018, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык. Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129726
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРитейлСобственник сети магазинов Eva увеличил чистую прибыль на 40%
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа вертолет ВР выборы Гройсман Донбасс Зеленский отставка Россия
 
 
 
 
 
 вверх