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 "Укргазбанк" выставил на продажу два элеваторных комплекса за 377 миллионов

Государственный "Укргазбанк" выставил на продажу в системе ГП "СЕТАМ" лот с двумя элеваторными комплексами в Ивано-Франковской и Черновицкой областях по начальной цене 376,87 млн грн.

Соответствующее объявление банка о проведении аукциона по продаже имущества опубликовано в газете "Голос Украины" от 30 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аукцион запланирован на 1 июля, прием заявок продлится до 26 июня. Размер гарантийного взноса составляет 37,69 млн грн.

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Комплекс зданий элеватора и его оборудования в количестве 151 ед. находиться по адресу: Городенка, ул. Винниченко 92в (Ивано-Франковская обл.), его мощность хранения зерна – 87,5 тыс. тонн. Ранее он принадлежал компании "Сапонит-Инвест".

Второй элеваторный комплекс и его оборудование в количестве 38 ед. расположен по адресу: Новоселиця, ул.Складская 10 (Черновицкая обл.), его мощность хранения зерна – 64,5 тыс. тонн. Ранее он принадлежал агрохолдингу "Мрия".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129725
 
 
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