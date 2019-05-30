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 Минрегион ужесточил требования к пожарной безопасности кинотеатров в зданиях ТРЦ

В новых государственных строительных нормах (ГСН) усовершенствованы нормы по проектированию культурных и развлекательных заведений с зрительскими залами, которые находятся в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), в части обязательного учета необходимого времени для безопасной эвакуации людей.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, в новых ГСН четко определено, сколько должен длиться эвакуация людей из таких заведений в составе ТРЦ. Ожидается, что это позволит на 25% уменьшить количество травм во время эвакуации и повысить безопасность людей в случае чрезвычайных ситуаций.

"Время эвакуации человека из отдельного здания кинотеатра или кинотеатра в торговом центре отличается. Потому, что кроме того, чтобы непосредственно выйти из зрительного зала, человеку нужно еще эвакуироваться из здания ТРЦ, а это дополнительные минуты. Сегодня в действующих нормах по заведениям культуры, которые являются устаревшими, учитывается только время эвакуации людей из отдельных зданий кинотеатров. Однако сейчас большинство из них как раз проектируются в составе крупных торгово-развлекательных центров", – пояснил Парцхаладзе.

"Мы пересмотрели эти нормы, чтобы учреждения культуры в ТРЦ проектировались безопасно и правильно, с соблюдением необходимых расчетов по времени эвакуации и пропускной способности эвакуационных выходов", – добавил заместитель министра.

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Парцхаладзе уточнил, что согласно пожарных требований, при проектировании учреждений культуры должно быть соблюденр необходимое время эвакуации людей, которое будет зависеть от степени огнестойкости здания. Например, эвакуация из здания первой и второй степеней огнестойкости должна осуществляться в течение 6 минут, третьей-четвертой степени – 4 минуты, пятой степени – 3 минуты.

Замминстра пояснил, что в случае проектирования того же кинотеатра в торгово-развлекательном центре эвакуация людей должна осуществляться так, чтобы из помещения кинотеатра можно было безопасно эвакуироваться на улицу в течение установленного времени – от 3 до 6 минут в зависимости от степени огнестойкости.

Чиновник добавил, что новые ГСН будут опубликованы в ближайшее время, после чего ориентировочно через 3 месяца вступят в силу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129714
 
 
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