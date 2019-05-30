 Основатели корпорации ИСД начали три судебных спора в Лондоне на $1 миллиард, – СМИ

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Цена вопроса - более $1 млрд. Судебные тяжбы стали следствием одной из самых громких сделок в Украине последнего десятилетия - продажи половины акций корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) российским инвесторам.

В частности, Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса $1 млрд (из материалов судебного разбирательства можно сделать вывод, что речь идет о меньшей сумме около $800 млн).

Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании. Этими активами бизнесмены совместно владели до сделки с россиянами.

Первый иск от Гайдука подан в августе 2016-го, но суд еще не приступил к рассмотрению дела по существу.

Причина последней отсрочки - арест Мкртчана. С февраля 2018-го совладелец ИСД сидит в московском СИЗО по подозрению в хищении более $100 млн из кредита, предоставленного "Внешэкономбанком" предприятиям ИСД.