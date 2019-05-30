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Все про:Гайдук (1) ИСД (47) Лондон (140) Тарута (40)

 Основатели корпорации ИСД начали три судебных спора в Лондоне на $1 миллиард, – СМИ

Бывшие партнеры по корпорации ИСД - Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан - затеяли три судебных спора в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Цена вопроса - более $1 млрд. Судебные тяжбы стали следствием одной из самых громких сделок в Украине последнего десятилетия - продажи половины акций корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) российским инвесторам.

В частности, Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса $1 млрд (из материалов судебного разбирательства можно сделать вывод, что речь идет о меньшей сумме около $800 млн).

Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании. Этими активами бизнесмены совместно владели до сделки с россиянами.

Первый иск от Гайдука подан в августе 2016-го, но суд еще не приступил к рассмотрению дела по существу.

Причина последней отсрочки - арест Мкртчана. С февраля 2018-го совладелец ИСД сидит в московском СИЗО по подозрению в хищении более $100 млн из кредита, предоставленного "Внешэкономбанком" предприятиям ИСД.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129703
 
 
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Россияне - они "добрые и мирные" и об этом кучу пропагандистских песен насочиняли, например, "Хотят ли русские войны?" (оказалось хотят). Основатели корпорации ИСД начали три судебных спора в Лондоне на $1 миллиард, – СМИ - Цензор.НЕТ 265
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияОснователи корпорации ИСД начали три судебных спора в Лондоне на $1 миллиард, – СМИ
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