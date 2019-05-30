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Все про:назначение (311) Укрзализныця (2213)

 "Укрзализныця" получила нового финдиректора

Директором экономики и финансов АО "Укрзализныци" будет Николай Иванинив.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Ключевой задачей нового директора является обеспечение эффективного управления финансами "Укрзализныци", обеспечение операционной стабильности компании, привлечение и эффективное использование ресурсов для развития, роста инвестиционных доходов и надлежащий контроль расходов", - сообщает "Укрзализныця".

По данным "Укрзализныци", Иванинив с 2014 года занимал должность директора и члена правления "AXA Украина" (входит в международную группу страховых и инвестиционных компаний AXA Group, с главным офисом в Париже).

В 2013-2014 годах Иванинив работал финансовым директором в компании "Датагруп" - всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома.

Также Иванинив в разные годы занимал должности вице-президента по финансам и администрирования RISE Group, финансового директора в страховой компании ALICO и управляющего казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129699
 
 
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