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 Выручка ведущих инвестбанков мира упала впервые за 3 квартала

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в январе-марте упала на 11% после повышения два предыдущих квартала подряд и составила $39,1 млрд, сообщается в исследовании аналитической компании Coalition.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Совокупный доход от операций с сырьем составил $1,2 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с январем-мартом 2018 года, в основном благодаря нефтяному сектору.

При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшилась на 6% - до $18,8 млрд.

Доходы от торговли акциями и производными инструментами в прошлом квартале рухнули на 21%, составив $10,9 млрд. Это было обусловлено в том числе снижением объема торгов в EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale.

При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129697
 
 
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