 Рада назначила нового члена Нацсовета телерадиовещания

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как рассказала на утреннем пленарном заседании парламента в четверг председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, из 10 поступивших заявок было отобрано шесть, которые соответствовали правилам.

"По состоянию на сегодня работа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована, после отмены указа (президента Владимира Зеленского) о назначении члена совета Владимира Горковенко… Такое решение поможет разблокировать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - отметила Сюмар.

Народные депутаты провели рейтинговое голосование, по итогам которого наибольшей поддержкой заручился Оноприенко.

Максим Оноприенко – генеральный директор Запорожской телерадиокомпании "ТВ-5".