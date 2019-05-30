[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.55 29.37
 Власть
  145  0
Все про:ВР (784) Нацсовет_ТРВ (53)

 Рада назначила нового члена Нацсовета телерадиовещания

Верховная Рада назначила Максима Оноприенко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как рассказала на утреннем пленарном заседании парламента в четверг председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, из 10 поступивших заявок было отобрано шесть, которые соответствовали правилам.

"По состоянию на сегодня работа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована, после отмены указа (президента Владимира Зеленского) о назначении члена совета Владимира Горковенко… Такое решение поможет разблокировать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - отметила Сюмар.

Народные депутаты провели рейтинговое голосование, по итогам которого наибольшей поддержкой заручился Оноприенко.

Максим Оноприенко – генеральный директор Запорожской телерадиокомпании "ТВ-5".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129691
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьРада назначила нового члена Нацсовета телерадиовещания
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Гройсман Донбасс Зеленский Киев НБУ отставка Россия
 
 
 
 
 
 вверх