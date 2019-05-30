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Все про:НБУ (3723) Рожкова Екатерина (135)

 Увольнение Рожковой через суд создаст угрозу курсу гривни, – Нацбанк

Национальный банк Украины заявляет, что возможное решение Окружного админсуда Киева об отстранении замглавы НБУ Екатерины Рожковой создаст угрозу для стабильности курса гривни.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Ранее нардеп "Народного фронта" Юрий Савчук подал иск в Окружной административный суд Киева об увольнении Рожковой.

"Сообщаем, что в настоящее время Национальный банк не получил соответствующего искового заявления. Подчеркиваем, что законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя председателя НБУ отсутствуют", - сообщает НБУ.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и создается угроза для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - заявляет НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129688
 
 
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ешкин кот, вся экономика страны держиться на какой то Рожковой...
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расслабься, вы победили, теперь вся экономика зависит только от Бени.
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Ну, вот, наконец пришла "эпоха без брехни"! Только вчера Верховный суд отказал в рассмотрении иска Соболева против назначения люстрированнного Богдана Главой АП. На основании, что ИСК ПОДАН ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ. Тут же, Краснознаменный Бенинский (есть такая страна) Окружной - не только принимает иск от третьего лица, но и скорее всего вынесет решение!!! Зебилы, - радуйтесь!
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...увольнение рожковой через суд........а то путен нападе)))
Этих (рожкова,смолий,гонтариха) судить надо,по Привату там явный сговор.
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ідіоте, ти курс долара сьогодні бачило?
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БизнесЦензорНовостиФинансыУвольнение Рожковой через суд создаст угрозу курсу гривни, – Нацбанк
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