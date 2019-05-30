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 Рейтинг самых дорогих футбольных клубов возглавил мадридский "Реал"

Мадридский "Реал" после двухлетнего перерыва вернулся на первое место в рейтинге богатейших футбольных клубов мира, следует из рейтинга Forbes.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Стоимость испанской команды за год выросла на 4%, до $4,24 млрд. Составители рейтинга объясняют это прибылью благодаря победе в прошлогодней Лиге чемпионов, а также продажей права на использование своего бренда на четыре года компании Providence Equity за $224 млн.

В сезоне 2018/19 "Реал" не выиграл ни одного трофея, заняв в чемпионате Испании лишь третье место.

Выигравшая национальное первенство "Барселона" в рейтинге Forbes оказалась на втором месте с общей стоимостью в $4,02 млрд. Каталонская команда в прошлом году получила нового титульного спонсора, которым стала японская интернет-компания Rakuten.

"Манчестер Юнайтед", акции которого в прошлом году достигали пика стоимости, в рейтинге оказался лишь на третьем месте. Клуб, который в этом сезоне даже не попал в Лигу чемпионов, подешевел на 8% и теперь стоит $3,81 млрд. Несмотря на не самые высокие результаты, МЮ по-прежнему получает высокие доходы от спонсорских контрактов и продажи фирменных товаров.

Чемпион Германии — "Бавария" из Мюнхена — занял в рейтинге четвертое место (общая стоимость $3,02 млрд), чемпион Италии — "Ювентус" — 10-е место, чемпион Франции — ПСЖ — 11-е.

Доминируют в первой двадцатке представители английской Премьер-Лиги. Помимо "Манчестер Юнайтед" в рейтинге представлены чемпион страны "Манчестер Сити" (5-е место), выигравший Лигу Европы "Челси" (6-е место), финалист Лиги Европы "Арсенал" (7-е место), финалисты Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" (8-е и 9-е места), "Вест Хэм" (17-е место), "Эвертон" (19-е место), и "Ньюкасл Юнайтед" (20-е место).

Европейские футбольные клубы, как отмечает Forbes, по-прежнему не самые богатые, если брать все спортивные клубы в мире. Они уступают представителям США. Так, стоимость "Даллас Ковбойз" (Национальная футбольная лига) составляет $5 млрд, "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) — $4,6 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129676
 
 
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