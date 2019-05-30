[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.55 29.37
 Власть, Финансы, Корпоративные отношения
  2792  1
Все про:Запорожье (219) Коломойский (738) КС (28)

 Украина может потерять 5 миллиардов из-за иска завода Коломойского

Украина может лишиться 5 миллиардов гривен из-за иска Запорожского завода ферросплавов Игоря Коломойского в Конституционный суд.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Конституционный Суд Украины на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов Игоря Коломойского относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении суда.

Оспариваемое положение предусматривает, что НАБУ и его работникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований, подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

В случае, если суд признает эту норму неконституционной, то государство лишиться почти 5 млрд грн по 93 сделкам, которые были признаны недействительными по искам НАБУ.

Суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку Запорожского завода ферросплавов и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

Запорожский завод ферросплавов, по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергосеть" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова.

В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергосеть" дальше их не перечисляла.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129674
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь главный в Украине Беня и пока он есть он будет грабить Украину. Вы ведь сами за него голосовали.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВластьУкраина может потерять 5 миллиардов из-за иска завода Коломойского
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Гройсман Донбасс Зеленский Киев НБУ отставка Россия
 
 
 
 
 
 вверх