 Нардеп "Народного фронта" через суд пытается уволить Рожкову

Об этом со ссылкой на сайт суда сообщает БизнесЦензор.
Савчук подал иск в суд к председателю НБУ Якову Смолию, Рожковой и Совету НБУ, третье лицо - НБУ.
"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий", - сообщает суд.
Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность Смолия и Совета НБУ по не совершение действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать.
Также Савчук просит суд до решения спора по сути запретить Рожков участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка Украины, исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ или осуществлять любую деятельность на этом посту.
"Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по делу", - сообщает суд.