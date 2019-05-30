 Украина импортирует 90% орехов, – СМИ

Об этом со ссылкой на Куркуль сообщает БизнесЦензор.

Украина обеспечивает себя орехом лишь на 10%, остальные 90% - импортируются из других стран.

По итогам 2018 года в Украине было собрано 127,2 тыс. тонн орехов, большинство из них - грецкие. Под ними в Украине задействовано 97,8% всех валовых площадей ореховых насаждений.

В мире 7% земель пригодны для выращивания орехов. Украина входит в тройку лидеров по производству грецких орехов.

По данным INC (Международный совет по орехам и сухофруктам), в странах со средним уровнем дохода (таких как Украина) в тройку лидеров по потреблению входят грецкие орехи, фисташки и кешью.