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 Украина импортирует 90% орехов, – СМИ

Украина импортирует 90% потребляемых орехов, сообщила пресс-служба компании Pro Capital Investment.

Об этом со ссылкой на Куркуль сообщает БизнесЦензор.

Украина обеспечивает себя орехом лишь на 10%, остальные 90% - импортируются из других стран.

По итогам 2018 года в Украине было собрано 127,2 тыс. тонн орехов, большинство из них - грецкие. Под ними в Украине задействовано 97,8% всех валовых площадей ореховых насаждений.

В мире 7% земель пригодны для выращивания орехов. Украина входит в тройку лидеров по производству грецких орехов.

По данным INC (Международный совет по орехам и сухофруктам), в странах со средним уровнем дохода (таких как Украина) в тройку лидеров по потреблению входят грецкие орехи, фисташки и кешью.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129654
 
 
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